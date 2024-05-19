Хиросима и Нагасаки выразили США протест в связи с ядерными экспериментами

Администрация городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году подверглись ядерным бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов, выразилиа Вашингтону протест из-за испытаний в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. В заявлении отмечается, что подобные действия идут вразрез с желанием многих людей, которые призывают отказаться от оружия массового поражения, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что соответствующие испытания Соединенных Штатов "недопустимы ни при каких обстоятельствах".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!