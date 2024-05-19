Британия встревожена укреплением сотрудничества между РФ и КНР

Великобритания обеспокоена укреплением взаимодействия между Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, комментируя состоявшийся государственный визит российского президента Владимира Путина в КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я чрезвычайно обеспокоен этим (укреплением связей - прим. ТАСС), поскольку обе страны не верят в демократию", - утверждал он в интервью телеканалу Sky News. Шэппс назвал "прямой угрозой" для Запада тот факт, что РФ и КНР якобы "пытаются распространить свою систему" ценностей в остальных странах и "переформатировать мир на свой лад".

Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. 16 мая в Пекине в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. За официальной частью последовал неформальный обед. От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Неформальная часть длилась свыше четырех часов.

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