Король Саудовской Аравии попал в больницу

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в связи с повышенной температурой и болью в суставах. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на канцелярию монарха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, процедуры будут проводиться в специализированной клинике при дворце в Джидде.

После смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II в сентябре 2022 года Сальман бен Абдель Азиз стал самым возрастным монархом в мире. В декабре ему исполнится 89 лет.

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