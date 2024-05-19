Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа одного из командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в результате нанесенного 18 мая авиаудара был убит Азми Абу Дакка, отвечавший в структуре боевых отрядов ХАМАС за вопросы снабжения. Согласно разведданным израильской армии, он активно участвовал в контрабанде оружия в сектор Газа.

Кроме того, за минувшие сутки ВВС Израиля атаковали в палестинском анклаве десятки целей, связанных с радикалами. Среди прочего в ходе этих авиаударов были уничтожены два командира боевых отрядов тактического звена ХАМАС, проинформировали в армии. По данным военных, уничтоженные радикалы "готовили атаку против войск Армии обороны Израиля в районе Рафаха" на юге сектора.

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