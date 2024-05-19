Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

17:37

Президент Ирана в порядке, спасатели добрались до места. Раиси уже вывезли на авто в составе кортежа, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Предварительно, глава МИД и остальные сопровождающие также не пострадали.

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17:09

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ,

Согласно информации, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что из трех летных аппаратов делегации места назначения достигли только два.

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