https://news.day.az/world/1661340.html Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку - ОБНОВЛЕНО
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Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку - ОБНОВЛЕНО
17:37
Президент Ирана в порядке, спасатели добрались до места. Раиси уже вывезли на авто в составе кортежа, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Предварительно, глава МИД и остальные сопровождающие также не пострадали.
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17:09
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ,
Согласно информации, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что из трех летных аппаратов делегации места назначения достигли только два.
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