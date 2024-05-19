Установлена связь с двумя людьми, находящимися в вертолете Раиси

С двумя людьми, находившимися в вертолете,мы несколько раз связывались.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал вице-президент Ирана Мохсун Мансури.

Он отметил, что на этом маршруте находились три вертолета, но связь с вертолетом, на борту которого находился президент была прервана.

"Они ведут поиски вместе с одним из пассажиров вертолета и летным персоналом, который показывает, что авария была не слишком сложной. На место немедленно прибыли спасательные команды Красного Полумесяца, армии и КСИР.

В Министерстве связи и других силовых структурах уточняют район аварии в радиусе до 2 километров из - за погодных условий доступ к этому району затруднен , а холодная погода и дождь также затрудняют работу .

Мы надеемся увидеть хорошие новости уже в эту ночь", - добавил он.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худаферина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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