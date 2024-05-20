Турецкие БПЛА участвуют в поисках вертолета, потерпевшего крушение в Иране

В поисках разбившегося вертолета в Иране задействованы БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения Cougar.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в соцсети X.

В министерстве сообщили, что по запросу иранских властей для участия в поиске потерпевшего крушение вертолета, на борту которого находились президент Ирана и его делегация, задействованы БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения Cougar.

Отметим, что сегодня летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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