Макрон проведет совещание совета по обороне

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет новое совещание совета по обороне Франции в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии (колония Франции в Тихом океане).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как уточнили в администрации французского лидера, совещание запланировано на 18:30 по местному времени (20:30 по Баку). Предыдущее заседание совета проводилось 15 мая.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Франции завершили расчистку главной дороги от баррикад, ведущей из столицы новой Каледонии - города Нумеа - в международный аэропорт Ла-Тонтута. Согласно последним данным властей, задержано около 230 участников беспорядков, на остров продолжают прибывать подкрепления полиции и жандармерии, в том числе из спецподразделений GIGN и RAID.

13 мая в столице Новой Каледонии протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Их участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, также подтверждена гибель шести человек. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Вызвавший протесты законопроект предусматривает предоставление права голосовать на региональных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Проект уже одобрили обе палаты французского парламента, окончательно утвердить его планируется в начале июня. Против этого, в частности, выступают коренные жители Новой Каледонии канаки (41,2% населения архипелага), которые считают, что приток новых избирателей снизит их политическое влияние.

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