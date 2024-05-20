Правительство Ирана провело экстренное совещание в связи с поисками вертолета Раиси

Иранский кабмин провел вечером 19 мая экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в ходе которого обсуждались поисковые работы совершившего жесткую посадку вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, на заседании Мохбер поручил министру здравоохранения Бахраму Эйнолахи, а также вице-президенту исламской республики по исполнительным вопросам Мохсену Мансури направиться в район крушения президентского вертолета. Помимо того, на участников заседания "была возложена ответственность" за дальнейшие действия по поисковым работам.

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