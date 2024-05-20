Найден вертолет, на борту которого находился президента Ирана

Найдены останки вертолета, который перевозил президента Ирана Ибрахима Раиси из Худаферина в Тебриз.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пиргусейн Куливанд.

По его словам, поисково-спасательные отряды в данный момент движутся к вертолету.

Куливанд еще раз отметил сложность рельефа и неблагоприятные погодные условия.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз. После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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