В Иране объявили о гибели Ибраxима Раиси

Президент Ирана Ибраxим Раиси и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранского государственное агентство ИРНА.

Согласно информации, официальные лица, находившиеся на месте крушения вертолета, перевозившего президента Ирана из Худаферина в Тебриз, подтвердили, что президент Ирана и все лица, находившиеся в вертолете, погибли.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз. После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!