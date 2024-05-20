Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию был экстренно отложен

Визит кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию был экстренно отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает МИД Японии.

"Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 по 23 мая", - говорится в сообщении японского МИД.

Отмечается, что визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию будет согласован представителями двух стран.

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