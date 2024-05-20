На Западе назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване

Аналитики определили пять "полей сражений", на которых определится исход конфликта США и Китая на Тайване.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишет газета Financial Times (FT).

"Если бы Китай получил контроль над Тайванем, он бы прорвал первую цепочку островов - цепочку дружественных США островов в западной части Тихого океана, которые образуют естественный барьер для китайской экспансии", - говорится в публикации.

По мнению военных экспертов, США и Китай будут использовать в боях ракеты ("Война ракет"), воевать на маленьких островах и в узких проливах ("Маленькие острова и узкие проливы"), использовать подводный флот ("Скрытое оружие"), спутники в космосе ("Битва за космос") и гипотетическое применение ядерного оружия ("Самый большой страх").

Авторы публикации подчеркивают, что Тайвань располагается в 180 км от китайского побережья, что является стратегически важным как для КНР, так и для США.

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