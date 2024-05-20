Иранские СМИ распространили кадры с места крушения вертолета президента Ирана

Иранские СМИ показали кадры с места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Day.Az, на распространенных иранскими телеканалами кадрах можно заметить, что на территории продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

Предалагаем читателям ознакомиться с соответствующими видеокадрами:

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