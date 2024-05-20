В Иране объявлен пятидневный траур

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи объявил 5-дневный траур в стране после гибели президента Раиси, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - отметил Хаменеи.

Он также подчеркнул, что согласно статье 131 конституции, Мохаммад Мохбер "становится руководителем исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней".

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