https://news.day.az/world/1661512.html Нападение на школу в Китае - есть погибшие и раненые
Нападение на школу в Китае - есть погибшие и раненые
Два человека погибли в результате нападения с использованием ножа на территории школы в восточной китайской провинции Цзянси.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает со ссылкой на "Синьхуа".
Задержанный полицией нападавший оказался 45-летним жителем города Гуйси, где произошел инцидент. О мотивах его поступка информации пока нет, ведется расследование.
В заявлении полиции не уточняется, есть ли среди погибших или пострадавших ученики этой школы. Все получившие ранения отправлены в больницу, угрозы для их жизни нет.
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