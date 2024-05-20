Нападение на школу в Китае

- есть погибшие и раненые

Два человека погибли в результате нападения с использованием ножа на территории школы в восточной китайской провинции Цзянси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает со ссылкой на "Синьхуа".

Задержанный полицией нападавший оказался 45-летним жителем города Гуйси, где произошел инцидент. О мотивах его поступка информации пока нет, ведется расследование.

В заявлении полиции не уточняется, есть ли среди погибших или пострадавших ученики этой школы. Все получившие ранения отправлены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!