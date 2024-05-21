Испания отозвала посла в Аргентине

Испания отзывает посла в Аргентине на постоянной основе из-за слов президента Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде, которая велась на сайте радиостанции Cadena SER.

Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса "коррумпированной". Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

"Мы отзываем нашего посла из Буэнос-Айреса, посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде, Аргентина останется без посла", - говорится в заявлении.

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