В ФРГ отмечают рост насилия, связанного с политическим радикализмом

Число преступлений на почве правого и левого экстремизма заметно выросло в ФРГ по итогам 2023 года. Это следует из доклада, который представила в Берлине глава германского МВД Нэнси Фезер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, "главной угрозой остается правый экстремизм". Число правонарушений, совершенных из неонацистских соображений, составило за отчетный период почти 28,9 тыс. - это почти на 7 тыс. больше, чем годом ранее. Большинство из них составляют случаи нарушения закона о пропаганде - то есть, скандирования запрещенных речевок и демонстрации неконституционных символов.

На левой почве было совершенно 7,7 тыс. правонарушений, что почти на 1 тыс. больше, чем было за год до этого.

В общей сложности в прошлом году в ФРГ было зарегистрировано 60 028 преступлений, совершенных на почве какой-либо идеологии или каких-либо политических взглядов. Это самый высокий показатель с 2001 года, когда эту статистику начали вести.

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