В Грузии прокомментировали заключение Венецианской комиссии по закону об иноагентах

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила, что заключение Венецианской комиссии по закону об иноагентах не имеет правовых оснований, сказала на брифинге член парламентского большинства Саломе Курасбедиани, передает Day.Az.

Она отметила, что заключение Венецианской комиссии лишено профессионального правового обоснования и содержит много фактологически неверной информации.

"В итоге Венецианскую комиссию заставили написать, что прозрачность НПО и СМИ - это плохо и недемократично. Это, конечно, подрывает доверие к этой организации и тем ценностям, которые она должна защищать", - добавила Курасбедиани.

Отметим, что ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону о прозрачности иностранного влияния, принятому в Грузии, и настоятельно рекомендовала властям его отменить в нынешнем виде.

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