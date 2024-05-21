Стало известно, где и когда похоронят Абдоллахияна

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, погибший при крушении вертолета с президентом Эбрахимом Раиси, будет захоронен в четверг в Тегеране при мечети Шаха Абдул-Азима.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, церемония прощания с погибшим главой МИД пройдет 23 мая на площади перед зданием министерства иностранных дел в Тегеране в 09:00 по местному времени (08:30 мск), а похороны состоятся в тот же день в 11:00 (10:30 мск) на территории мемориального комплекса Шах Абдул-Азим.

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