Выявлено богатство католикоса всех армян

Миллионы долларов выявлены на рассекреченных швейцарских счетах католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на документы швейцарского филиала HSBC.

Отмечается, что рассекреченных в 2015 году файлах стало известно, что в 2006-2007 годах на счету Гарегина II Нерсеса было 1 миллион 100 тысяч долларов.

Позже пресс-секретарь Католикоса Всех Армян иерей Ваграм Меликян в комментарии армянским СМИ попытался отбрехаться, заявив, что "счета Первопрестольного Святого Эчмиадзина всегда регистрировались на имена патриархов всех армян, и нет ничего странного в том, что у Гарегина II был номер счета в швейцарском банке".

В 2006-2007 годах 1,1 миллиона долларов на счету Католикоса уже достигли нескольких десятков миллионов долларов. Тот факт, что пожертвования, сделанные церкви, перечисляются на личный счет Католикоса, наводит на размышления, особенно когда многие церкви и монастыри в Армении нуждаются в капитальном ремонте.