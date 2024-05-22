В Германии начался второй судебный процесс по делу о госперевороте

Во Франкфурте-на-Майне начался второй судебный процесс над заговорщиками, которые в 2022 году планировали государственный переворот в Германии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NTV. По данным агентства, на скамье подсудимых находятся девять человек, среди которых ключевые организаторы и зачинщики переворота.

Слушания продлятся до января 2025 года. В общей сложности по данному делу проходят 27 человек. Первый судебный процесс начался в апреле в Штутгарте. Там судят подозреваемых, в задачу которых входил вооруженный захват власти.

Напомним, в декабре 2022 года в Германии прошла серия задержаний сторонников террористической организации "Граждане рейха". В немецкой прокуратуре заявили, что члены группировки планировали захватить бундестаг, арестовать действующих политиков и сформировать временное правительство.

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