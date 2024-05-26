В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вернуть в стране воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей при одном условии.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, политик отметил, что Британия пойдет на это, если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах.

В соответствии с планом, 18-летние британцы и британки обязаны будут год отслужить в вооруженных силах или в силах кибербезопасности либо посвятить 25 дней в году (два выходных в месяц) волонтерской деятельности в полиции, пожарной службе, Национальной службе здравоохранения и других организациях, выяснили в "Би-би-си".

Британский премьер убежден, что идея способствует укреплению "национального духа" и поможет молодым людям освоить "реальные навыки, делать что-то новое и внести свой вклад" в будущее страны.

Он подчеркнул, что вовсе не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию. "Подавляющее большинство не будет служить в наших вооруженных силах - только те, кто захочет и пройдет сложные вступительные испытания", - сказал Сунак.

Политик отметил, что предвкушает, когда службу смогут пройти его дочери Кришна и Анушка, родившиеся в 2011 и 2013 годах.

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