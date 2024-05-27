Глава МВД Франции метит на место Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как глава МВД Франции решил сместить действующего президента и занять его место.

Day.Az представляет публикацию:

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен имеет амбиции на пост президента Франции и вполне готов занять место Эмманюэля Макрона.

Больше того, как пишет французское издание Mediapart, Дарманен уже начал работать на снижение рейтингов Макрона, пользуясь кризисами в Новой Каледонии и Майотте - двух заморских территориях Франции.

"Провал Парижа в Новой Каледонии - это в том числе заслуга Дарманена. Ведь именно его ведомство несет ответственность за то, что порядок там до сих пор не восстановлен. Ситуация там - катастрофа для администрации Макрона. И вполне может быть, что Дарманен не особенно старается, ведь ему может быть выгодно падение рейтингов его босса для более долгосрочных планов - выдвижения в президенты", - отмечает издание.

И если с Новой Каледонией все более-менее понятно, то в другой французской колонии, Майотте, ситуация совсем иная.

Крошечный остров Майотта неподалеку от Мадагаскара принадлежит Франции с 1841 года. Поскольку на сегодняшний день он является ее официальным департаментом, теоретически на нем действуют те же правила, что и, скажем, в Париже или Марселе.

Однако массовый приток мигрантов на эту территорию подталкивает правительство Макрона отказаться от сакрального для французов принципа всеобщего равенства и отменить одно из главных правил присвоения гражданства Франции - права земли.

Droit du sol - "право земли, или право почвы", также известное как jus soli - это юридическое понятие, согласно которому человек, родившийся на территории государства, автоматически становится гражданином этого государства.

Посетивший недавно остров Жеральд Дарманен объявил, что на него не будет распространяться автоматическое право на французское гражданство по принципу droit du sol.

Теперь правительство должно внести соответствующие изменения в Конституцию. Самый важный момент заключается в том, что отмена "права земли" будет распространятся только на остров Майотта, но не на Францию в целом.

Левые говорят, что это нарушает принцип всеобщего равенства во Французской Республике и открывает дверь к тому, что гражданство начнет станет даваться в зависимости от расовой принадлежности.

Правые же считают, что изменение правил на Майотте достаточно справедливо, но что от предоставления гражданства по рождению следует отказаться по всей стране.

В итоге многие полагают, что кризис в Майотте приведет к тому, что через некоторое время гражданство Франции по рождению смогут получить только белые.

Естественно, это грозит катастрофическими последствиями для внутриполитической ситуации во всей стране.

В этом и состоит главная загвоздка, поскольку как левым, так и правым французским политикам, хотя и по совершенно разным причинам, происходящее не нравится. Однако критиковать за все это будут не Дарманена, а именно Макрона. И похоже, что Дарманен это понимает. И скорее всего, попытается этим воспользоваться.