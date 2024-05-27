Польша готовится укрепить границу с Беларусью

Польша направит $2,5 млрд на укрепление границы с Беларусью в рамках программы Tarcza Wschod ("Восточный щит"), сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Безопасность Польши требует немедленного укрепления и конкретных и эффективных действий. Ответом на угрозы является программа Tarcza Wschod, на которую мы выделим 10 миллиардов злотых (более $2,5 млрд в эквиваленте - прим.ред.)", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте главы Минобороны страны.

Данная программа предусматривает "использование новейших технологий безопасности и строительство новой инфраструктуры на востоке Польши", добавил Косиняк-Камыш.

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