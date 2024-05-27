Глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине

Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб фактически подтвердила новые разногласия в ЕС по военной помощи Украине, о которых ранее сообщили европейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете ухудшающейся ситуации на Украине и давления со стороны России ЕС должен продолжать поддерживать оборону украинцев. Мы не можем допустить блокирования военной помощи Украине. Соглашения должны выполняться. Я призываю к ответственности каждую страну ЕС", - написала Лябиб в соцсети X (ранее Twitter).

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