США убеждают страны Европы отказаться от резолюции против ядерной программы Ирана

США пытаются отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана из страха усилить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, США пытаются заставить Великобританию и Францию отказаться от планов осудить ядерную программу Ирана. Вашингтон намерен воздержаться при голосовании по резолюции об иранской ядерной программе и призывает нескоторые другие страны сделать то же самое. Как отмечает издание, США заняли такую позицию из-за опасений, что политическая обстановка в Иране может стать более нестабильной после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Кроме того, Белый дом уже долгое время выражает намерение найти дипломатическое решение вопроса ядерной программы Ирана.

При этом дипломаты из европейских стран предупреждают Вашингтон, что неспособность предотвратить дальнейшее развитие иранской ядерной программы подорвет авторитет МАГАТЭ и ослабит доверие в отношении мер, которые Запад применяет к Тегерану, пишет издание. По его данным, европейские союзники США "разочарованы" тем, что Вашингтон, по их мнению, препятствует реализации их подхода к отношениям с Ираном.

21 мая заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что разговоры об изменении курса Ирана в отношении его ядерной программы и взаимодействия с МАГАТЭ преждевременны. По его словам, Тегеран неоднократно подтверждал, что готов к восстановлению ядерной сделки, а о возможных изменениях сложно говорить на фоне недавней гибели президента страны.

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