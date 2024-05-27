https://news.day.az/world/1663455.html Польша вводит ограничения на передвижения российских дипломатов
Польша вводит ограничения на передвижения российских дипломатов
Польские власти вводят ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", - отметил глава польского МИД.
Он подчеркнул, что дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). По словам Сикорского, меры не коснутся посла России Сергея Андреева.
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