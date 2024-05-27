https://news.day.az/world/1663456.html Россия обсуждает с Узбекистаном перевооружение армии
Россия обсуждает с Узбекистаном перевооружение армии
Россия и Узбекистан планируют заключить соглашение о программе перевооружения, оно коснется авиации, противовоздушной обороны (ПВО) и сухопутных войск.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"На повестке дня стоит заключение соглашения о программе перевооружения. В любом случае это затронет и ВВС, и ПВО, и технику сухопутных войск, несомненно. Это достаточно широкая номенклатура", - сказал Шугаев в интервью Первому каналу.
"Будем обсуждать, дальше разрабатывать, помогать нашим коллегам", - сообщил директор ФСВТС.
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