Что обсудят главы МИД стран НАТО в Праге?

Главы МИД государств - членов НАТО на неформальной встрече 30 и 31 мая в Праге обсудят расходы стран организации на собственную оборону, а также на помощь Украине. Об этом сообщило информационное агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, главными темами на министерской встрече станут поддержка Украины и выполнение обязательств стран НАТО по увеличению расходов на оборону в размере не менее 2% ВВП.

Речь также пойдет об отношениях со странами-партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Пражская встреча, в которой примут участие и руководители блока, рассматривается как важный этап подготовки к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Никаких решений по ее завершению и подписания документов не ожидается.

Основной площадкой встречи станет дворец МИД Чехии в Праге. Ее участников ждут приемы у президента республики в Пражском граде, а также в Сенате (верхней палате) парламента страны.

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