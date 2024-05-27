НАСА и Boeing уточнили новую дату запуска Starliner с экипажем

Впервые пилотируемый корабль Starliner с экипажем должен полететь к Международной космической станции (МКС) 1 июня. Соответствующую дату уточнили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сторон, ранее обнаруженная в двигательной системе корабля утечка жидкого гелия вызвана дефектом уплотнителя - резинового кольца размером с пуговицу рубашки и толщиной в десять листов бумаги - и сама по себе является изолированной проблемой, поскольку она нигде больше не выявлена. НАСА и Boeing пришли к выводу, что Starliner может полететь без замены уплотнителя.

В качестве резервных дат запуска рассматриваются 2, 5 и 6 июня.

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