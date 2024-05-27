https://news.day.az/world/1663519.html Военные Египта и Израиля устроили перестрелку на КПП «Рафах»
Военные Египта и Израиля устроили перестрелку на КПП «Рафах»
Между военнослужащими армий Израиля и Египта 27 мая произошла перестрелка на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах - расположен на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, Day.Az.
"Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой. Он расследуется. Ведутся переговоры с Египтом", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента также рассказали в эфире радиостанции Kan. Там сообщили, что в результате перестрелки погиб солдат из Египта.
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