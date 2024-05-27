Военные Египта и Израиля устроили перестрелку на КПП «Рафах»

Между военнослужащими армий Израиля и Египта 27 мая произошла перестрелка на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах - расположен на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, Day.Az.

"Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой. Он расследуется. Ведутся переговоры с Египтом", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента также рассказали в эфире радиостанции Kan. Там сообщили, что в результате перестрелки погиб солдат из Египта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!