https://news.day.az/world/1663530.html Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 20,6 кг - СМИ
Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 20,6 кг - СМИ
Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, на 20,6 кг - до 142,1 кг. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Тегеран "по состоянию на 11 мая увеличил на 20,6 кг - до 142,1 кг - запасы обогащенного до 60% гексафторида урана".
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