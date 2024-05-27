Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 20,6 кг

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, на 20,6 кг - до 142,1 кг. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Тегеран "по состоянию на 11 мая увеличил на 20,6 кг - до 142,1 кг - запасы обогащенного до 60% гексафторида урана".

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