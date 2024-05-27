https://news.day.az/world/1663536.html Запуск КНДР разведывательного спутника окончился неудачей
Запуск КНДР разведывательного спутника окончился неудачей
КНДР не сумела вывести на околоземную орбиту разведывательный спутник "Маллигён-1".
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление республики.
Ракета-носитель была запущена 27 мая с космодрома Сохэ.
Сообщается, что она взорвалась вместе со спутником на этапе полета во время работы первой ступени.
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