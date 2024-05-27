Запуск КНДР разведывательного спутника окончился неудачей

КНДР не сумела вывести на околоземную орбиту разведывательный спутник "Маллигён-1".

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление республики.

Ракета-носитель была запущена 27 мая с космодрома Сохэ.

Сообщается, что она взорвалась вместе со спутником на этапе полета во время работы первой ступени.

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