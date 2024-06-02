В США рассказали, почему Байден паникует перед выборами

Последние действия президента США Джо Байдена во внутренней политике говорят о панике американского лидера на фоне низких рейтингов в преддверии президентских выборов. Об этом пишет USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несмотря на жизнерадостное отношение Байдена к своим ставкам, его действия выдают то, что он на самом деле чувствует: панику", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что недавно американский президент объявил о мерах, которые "кричат о его неуверенности".

К примеру, администрация Байдена объявила, что она "стратегически высвободит" 1 млн баррелей бензина из Северо-Восточного резерва бензиновых запасов, чтобы водители этим летом могли потратить немного меньше на поездки.

Издание обращает внимание на то, что этот запас предназначался для чрезвычайных ситуаций.

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