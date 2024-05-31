СМИ сообщили о серьезных проблемах НАТО в противовоздушной обороне

НАТО обладает менее чем 5% от необходимых мощностей в сфере противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с разработанными в 2023 году конфиденциальными оборонными планами альянса.

"[ПВО] - одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это", - приводит издание слова неназванного дипломата при НАТО. Как заявил другой собеседник газеты, способность альянса противостоять ракетным ударам и ударам с воздуха была "основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения". "И сейчас у нас этого нет", - констатировал он.

В статье говорится, что в Великобритании дела в этой области также обстоят неважно. Как пишет Financial Times, шесть эсминцев, предназначенных для противовоздушной обороны, имеют конструктивные дефекты, а шесть современных комплексов ПВО Sky Sabre имеют радиус действия всего в 40 км, к тому же два из них находятся за рубежом.

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