Компаниям Маска предрекли сложный период

Проблемы в принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании Tesla угрожают стабильности и других его предприятий. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает агентство, в компании по производству автомобилей "царит беспорядок", не прекращаются увольнения, а также расшатан моральный дух сотрудников. Помимо этого, падают акции компании, продажи не растут - некоторые инвесторы полагают, что во главе фирмы стоит "рассеянный руководитель", сообщает Bloomberg.

Кроме того, Bloomberg уточняет, что раньше, когда дела во всех организациях шли хорошо, инвесторов не волновали возможные сложности, связанные с тем, что всеми компаниями руководит один человек.

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