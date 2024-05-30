Эмиссар США по Ирану записывал секретные документы на личные устройства

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли переписал в нарушение правил на личные электронные устройства служебные документы, часть которых имела гриф "совершенно секретно". Об этом сообщил портал Semafor, ссылаясь на сведения, полученные членами Конгресса США от оппозиционной Республиканской партии, которые участвуют в расследовании на Капитолийском холме обстоятельств отстранения Мэлли от должности летом минувшего года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цитируя неназванных лиц, осведомленных о результатах этого разбирательства, идущего параллельно с расследованием американской контрразведки, Semafor пишет, что Мэлли скачал таким образом на свою электронику "около дюжины" различных документов. Не все они были секретными. Среди них были в том числе сделанные Мэлли детальные записи содержания его встреч с должностными лицами Ирана. Кроме того, там же могли быть "документы, относившиеся к ответу правительства США на масштабные политические протесты" в Иране в 2022 году, отмечается в публикации.

6 мая старшие республиканцы в комитетах по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса Джеймс Риш и Майкл Маккол направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором потребовали, в частности, ответить на вопросы о том, посылал ли или пытался посылать Мэлли переписанные документы лицам, не имевшим разрешения на доступ к этой информации. При этом законодатели призвали главу внешнеполитического ведомства США пояснить, были ли такие возможные получатели документов Мэлли связаны с властями Ирана.

В конце июня 2023 года телеканал CNN сообщил, что Мэлли был временно отстранен от должности и отправлен в неоплачиваемый отпуск, а к исполнению его обязанностей приступил Абрам Пейли. Тогда же источник CNN указал, что в отношении спецпредставителя в Госдепартаменте США ведется расследование. Мэлли подтвердил эту информацию и заявил, что рассчитывает на благополучное и скорое завершение разбирательства.

7 июля портал Semafor со ссылкой на источники отметил, что к расследованию подключилось ФБР США. Затем собственное разбирательство дела инициировали американские законодатели-республиканцы, в том числе по внутриполитическим соображениям, стремясь нанести ущерб нынешней администрации США во главе с демократом Джо Байденом.

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