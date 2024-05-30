Пентагон сообщил, что ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для США

Запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы для американских военнослужащих, США и их союзников в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осведомлены о ракетном пуске КНДР и ведем тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами. Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших противоправных и дестабилизирующих действий. Хотя, по нашим оценкам, [этот запуск] не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США или наших союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - отмечается в тексте. Командование в очередной раз подтвердило, что "обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми".

Рано утром в четверг КНДР запустила, по данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, 10 ракет малой дальности. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал ракетные пуски нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и отметил, что Япония заявила протест КНДР.

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