Венгрия назвала руководство ЕС главной угрозой Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а руководство Евросоюза (ЕС), которое ставит идеологию выше интересов населения. Его слова приводит издание Point, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям", - сказал политик. Он назвал такую позицию странной. По его словам, он считает первой миссией Евросоюза "служить интересам наших наций".

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