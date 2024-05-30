ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в похищении более $100 млн из банков Газы

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около $108,04 млн). Об этом в X (ранее Twitter) сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы публикуем документ, написанный высокопоставленным официальным лицом ХАМАС, который свидетельствует: после того как ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями во время войны, террористы организации вломились в отделения Банка Палестины в Газе и похитили более 400 млн шекелей", - написал официальный представитель ЦАХАЛ.

Как отметил Эдри, Армии обороны Израиля известно по меньшей мере о трех случаях похищения денежных средств из отделений и штаб-квартиры Банка Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!