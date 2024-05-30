КНР заявила о планах укрепить связи с арабскими странами в торговле и энергетике

Китай будет продвигать энергетическое и торговое сотрудничество с арабскими странами, наращивать импорт сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай будет и дальше укреплять стратегическое сотрудничество с арабской стороной в нефтегазовой сфере, - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, состоявшейся в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. - Мы готов ускорить переговоры по двусторонним и региональным соглашениям о свободной торговле, продвигать механизм диалога по сотрудничеству в области электронной коммерции".

Как уточнил китайский лидер, в процессе энергетического взаимодействия Пекин намерен обеспечивать безопасность поставок и рынка в целом, продвигать совместные научно-исследовательские проекты, связанные с разработкой технологий и созданием нового оборудования. По его словам, власти КНР будут содействовать тому, чтобы национальные компании и финансовые институты участвовали в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, которые позволят арабским странам увеличить установленную мощность на 3 млн кВт.

Си Цзиньпин указал на необходимость сохранения "сбалансированной основы для взаимовыгодных экономических и торговых связей". По его словам, Китай продолжит активно реализовывать проекты с участием арабских государств на сумму 3 млрд юаней ($421 млн по текущему курсу).

"Мы приветствуем участие арабской стороны в Китайской международной выставке импортных товаров [в Шанхае], готовы расширить импорт неэнергетических товаров, особенно сельскохозяйственной продукции", - подытожил председатель КНР.

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