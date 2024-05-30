США продадут Австрии и Швеции вертолеты UH-60M на $1,9 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Австрии и Швеции по 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на $1,05 млрд и $900 млн соответственно. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рамках договоренностей предусмотрена передача среди прочего двигателей T700-GE-701D, систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57, аварийных радиопередатчиков EBC-406HM, а также программного обеспечения, обучение личного состава, транспортировка, предоставление запчастей и техобслуживание.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

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