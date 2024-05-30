Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

Встреча состоялась в рамках неформального заседания министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!