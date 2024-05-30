Госдеп утверждает, что запуски КНДР усилят изоляцию Пхеньяна

Вашингтон полагает, что осуществленные ранее на этой неделе КНДР ракетные запуски приведут к большей изоляции Пхеньяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эта позиция изложена в заявлении Госдепартамента.

"США самым решительным образом осуждают запуски КНДР 27 и 29 мая с использованием технологий, связанных с баллистическими ракетами, это является прямым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе. По версии американской стороны, эти запуски "представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова, региона, мира и международной безопасности, а также подрывают глобальный режим нераспространения".

"Действия КНДР лишь усугубят ее изоляцию и подорвут стабильность и безопасность на Корейском полуострове", - утверждают в Госдепартаменте. В ведомстве отметили, что США и их союзники продолжат препятствовать "незаконному получению доходов КНДР".

Рано утром в четверг КНДР запустила, по данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, 10 ракет малой дальности. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал эти пуски нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и отметил, что Япония заявила протест КНДР.

В понедельник КНДР произвела попытку запуска разведывательного спутника "Маллигён-1-1" с космодрома Сохэ. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что запуск закончился неудачей - ракета-носитель нового типа взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором была задействована первая ступень.

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