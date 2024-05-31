Хуситы намерены активизировать атаки по идущим в Израиль судам

Йеменские мятежники-хуситы планируют увеличить количество атак по судам, направляющимся в израильские порты, заявил в четверг лидер группировки Абдул-Малик Аль-Хуси в телеобращении, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Идет четвертая фаза нашей операции. Она будет усиливаться как количественно, так и качественно", - приводят его слова иранские СМИ.

Аль-Хуси отметил, что, по его данным, с ноября хуситы атаковали 129 судов в районе Йемена. На этой неделе мятежники провели 12 операций против судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.

О старте четвертой фазы хуситы заявили в начале мая. Она предусматривает атаки на все суда, которые нарушают решение хуситов о запрете на проход в Израиль и направляются туда, в том числе через находящееся на существенном отдалении от Йемена Средиземное море.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!