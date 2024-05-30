В Госдепе пригрозили мерами против КНР

Соединенные Штаты примут новые меры против Китая, если он не сократит масштабы имеющей место, по мнению Вашингтона, поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И если Китай не уменьшит свою поддержку оборонно-промышленного комплекса России, то США будут готовы сделать дальнейшие шаги. Но я в такие [детали] вдаваться с этой трибуны не буду", - сказал американский дипломат.

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