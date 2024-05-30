Землетрясение в Армении

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В 23:20 сейсмологическая сеть зарегистрировала подземные толчки магнитудой 3.6.

Эпицентр залегал на глубине 8,4 км в 17 к юго-востоку от Еревана.

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