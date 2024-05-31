В ООН заявили, что Сирия находится в наихудшем положении за последние 13 лет

Сирия находится в настоящее время в наиболее бедственном положении с начала вооруженного конфликта. Об этом заявил журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Сирии сейчас наихудшая. Конфликт идет уже 13 лет, и еще никогда положение дел не было таким плохим, как сейчас. Особенно в том, что касается экономики", - сказал он.

По словам Педерсена, в гуманитарной помощи в стране нуждаются почти 17 млн человек. Он также отметил, что на ситуацию в сфере безопасности негативно влияет палестино-израильский конфликт. Педерсен подчеркнул, что Сирии "необходим прогресс на политическом фронте".

15 марта 2011 года в некоторых городах Сирии начались массовые выступления против правящего страной с 2000 года Башара Асада. Эти события положили начало противостоянию официальных властей и внутренней оппозиции, которое вскоре переросло в конфликт с участием международных сил.