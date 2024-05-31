Трампа признали виновным по всем пунктам обвинений

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп был признал виновным по 34 из 34 пунктов обвинения. Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

Присяжные, которые более месяца наблюдали за прениями сторон, начали совещаться 29 мая. В общей сложности их переговоры продлились около 11 часов, на протяжении которых жюри, в состав которого входят 7 мужчин и 5 женщин, должны были прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения.

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